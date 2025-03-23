Рашевский — о мотивации «Динамо» перед плей-офф: «На сильные команды настрой не нужен»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о настрое команды перед матчами плей-офф.

«На сильные команды настрой не нужен — мы сами выходим заряженными. А с командами из низа таблицы у нас в этом сезоне проблемы, если посмотреть статистику. Но я думаю, в плей-офф никому не надо лишний раз что-то говорить, кого-то мотивировать. Все сами все понимают, поэтому будем стараться показывать свою лучшую игру», — цитирует хоккеиста «Известия».

В первом раунде плей-офф «Динамо» сыграет против СКА.