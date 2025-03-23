Рашевский — о своей игре в этом сезоне: «Мог быть еще результативнее»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил свою игру в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Нормально играл. Мог лучше, если бы чуть-чуть раньше вошел в тонус. Я обычно в октябре уже нахожусь в хорошей форме. Но в этом сезоне случилось не так, поскольку была длинная пауза между вылетом из прошлого плей-офф и началом нового чемпионата — полгода без большого хоккея. Немножко позже я смог войти в ритм. Если бы раньше вошел, то мог еще результативнее сыграть. Надо чуть поправить мне подготовку к сезону. Но в целом оценю для себя эту регулярку удовлетворительно», — цитирует хоккеиста «Известия».

В этом сезоне на счету 24-летнего Рашевского 65 матчей, в которых он забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу.