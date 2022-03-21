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Рашевский: «С ребятами поговорили. Решили, что оставим все в раздевалке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСК (1:2).

— В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Опять была хорошая игра. Где-то потеряли концентрацию, пропустили ненужный гол. Игра была наша, мы должны были ее забирать.

— Банальный вопрос, но чего не хватает команде? Кроме реализации и возможного недостатка концентрации.

— Как говорят, в хоккее мелочей нет. В какие-то микромоменты теряем концентрацию и пропускаем глупые голы, сами себе проигрываем.

— Понятно, что очень тяжело, третье поражение подряд, счет в серии 3-0 — этот матч может стать ключевым. Было ли отчаяние в раздевалке и как психологически его не допустить и выкинуть лишние мысли из головы?

— Мы сейчас с ребятами поговорили. Решили, что оставим все в раздевалке. Завтра выйдем и потренируемся с пустой головой, не будем думать о проигрышах и начнем следующий матч как будто счет в серии 0-0. Все заново начнем.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая игра состоится 23 марта на льду «Динамо».

Источник: https://dynamo.ru/news/199444-dmitriy_rashevskiy____sami_sebe_proigryivaem__
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