Рашевский: «С ребятами поговорили. Решили, что оставим все в раздевалке»
Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСК (1:2).
— В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Опять была хорошая игра. Где-то потеряли концентрацию, пропустили ненужный гол. Игра была наша, мы должны были ее забирать.
— Банальный вопрос, но чего не хватает команде? Кроме реализации и возможного недостатка концентрации.
— Как говорят, в хоккее мелочей нет. В какие-то микромоменты теряем концентрацию и пропускаем глупые голы, сами себе проигрываем.
— Понятно, что очень тяжело, третье поражение подряд, счет в серии 3-0 — этот матч может стать ключевым. Было ли отчаяние в раздевалке и как психологически его не допустить и выкинуть лишние мысли из головы?
— Мы сейчас с ребятами поговорили. Решили, что оставим все в раздевалке. Завтра выйдем и потренируемся с пустой головой, не будем думать о проигрышах и начнем следующий матч как будто счет в серии 0-0. Все заново начнем.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая игра состоится 23 марта на льду «Динамо».
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|21.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|3 : 1
|21.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|1 : 2