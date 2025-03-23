Рашевский — о возможном матче между командами КХЛ и НХЛ: «Буду смотреть по телевизору»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал возможный матч между командами КХЛ и НХЛ.
«Здорово. Буду только рад, если этот матч пройдет. Думаю, по телевизору посмотрю его. Вероятность , что сам буду участвовать, крайне мала. Я реалист», — цитирует хоккеиста «Известия».
18 марта, пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина об организации хоккейных матчей в США и России между игроками двух лиг.
Источник: Известия
