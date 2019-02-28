Рамо полетел с "Авангардом" в Казань на матч с "Ак Барсом"

Голкипер "Авангарда" Карри Рамо отправился с командой на выезд в Казань в рамках третьего матча серии первого раунда плеф-офф КХЛ. Об этом в своем Инстаграме сообщил 32-летний финн.

– Первый выезд в сезоне! – подписал фото Рамо в Инстаграме.

Вратарь пропустил весь нынешний сезон из-за травмы. Хоккеист вернулся в омский клуб в этом году. Ранее он выступал за "Авангард" с 2009 по 2013 год.

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