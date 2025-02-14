Рафиков повторил клубный рекорд «Локомотива» по голам среди защитников

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков повторил клубный снайперский рекорд, сообщает пресс-служба КХЛ.

14 февраля 29-летний хоккеист отметился голом в матче против «Северстали» (5:1) в FONBET Чемпионате КХЛ. Теперь на счету Рафикова 56 шайб за «Локомотив».

По этому показателю он догнал Александра Гуськова и делит с ним клубный рекорд по голам среди защитников.

В текущем сезоне в активе Рафикова 14 (6+8) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ.