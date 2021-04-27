Рафиков подписал новый контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков останется в ярославском клубе. Он подпсиал контракт на два года, сообщает официальный сайт команды 27 апреля.

? ХК «Локомотив» продлил контракт с защитником Рушаном Рафиковым. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона 2022/2023. pic.twitter.com/d2rdsPJHLK — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) April 27, 2021

В нынешнем сезоне на счету Рафикова в 58 матчах 24 (5+19) очка при показателе полезности «+17», 64 блокированных броска и 20 минут штрафного времени.

В плей-офф он сыграл 11 матчей и отдал три голевых паса при показателе полезности «+5».