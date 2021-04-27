Рафиков подписал новый контракт с «Локомотивом»
16:33
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков останется в ярославском клубе. Он подпсиал контракт на два года, сообщает официальный сайт команды 27 апреля.
В нынешнем сезоне на счету Рафикова в 58 матчах 24 (5+19) очка при показателе полезности «+17», 64 блокированных броска и 20 минут штрафного времени.
В плей-офф он сыграл 11 матчей и отдал три голевых паса при показателе полезности «+5».
Дополнительная информация:
https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Sohranjaem-kostjak-7728
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