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Рафиков: «Игрокам «Локомотива» нет оправданий, мы не должны проигрывать»

05:54
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Нам давно пора встать на победную серию, потому что мы не имеем права так играть. Нам нет оправданий, мы не должны проигрывать», — приводит слова Рафикова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 18 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Локомотив» с 8 очками — на 10-й строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора

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