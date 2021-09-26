Рафиков: «Игрокам «Локомотива» нет оправданий, мы не должны проигрывать»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Нам давно пора встать на победную серию, потому что мы не имеем права так играть. Нам нет оправданий, мы не должны проигрывать», — приводит слова Рафикова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 18 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Локомотив» с 8 очками — на 10-й строчке Запада.