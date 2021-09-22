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Рафик Якубов стал спортивным директором СКА

12:58
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Рафик Якубов назначен на должность спортивного директора СКА, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить руководство СКА за приглашение присоединиться к клубу. У такой команды, как СКА, всегда максимальные задачи на всех уровнях. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы хоккеисты системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной», — приводит сайт СКА слова Якубова.

Предыдущим местом работы Якубова был «Ак Барс», специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с клубом из Татарстана в 2018 году.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/rafik-iakubov-naznachien-sportivnym-diriektorom-ska/

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Иван Торопцев все материалы автора

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