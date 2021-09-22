Рафик Якубов стал спортивным директором СКА

Рафик Якубов назначен на должность спортивного директора СКА, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить руководство СКА за приглашение присоединиться к клубу. У такой команды, как СКА, всегда максимальные задачи на всех уровнях. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы хоккеисты системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной», — приводит сайт СКА слова Якубова.

Предыдущим местом работы Якубова был «Ак Барс», специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с клубом из Татарстана в 2018 году.