Рафик Якубов: «Для нас всегда непросто расставаться со своими воспитанниками»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен нападающего Владимира Ткачева. Он был обменян в «Локомотив» на нападающего Степана Санникова и защитника Николая Аверина.

— Для нас всегда непросто расставаться со своими воспитанниками, мы до последнего старались найти более комфортные решения и для клуба, и для игрока, — приводит слова Якубова официальный сайт казанцев. — Но ситуация сложилась таким образом, что обмен стал единственным выходом. Мы искренне желаем удачи Владимиру и будем внимательно следить за его выступлениями в другом клубе.

Отдавая Ткачева, мы хотели получить взамен значимое усиление состава, поэтому пришли к переговорам с «Локомотивом».

Нападающий Степан Санников интересовал «Ак Барс» долгое время — это очень боевой игрок, который умеет выполнять тренерское задание, он точно укрепит нашу атаку. Защитник Николай Аверин — оборонительный защитник, умеющий играть в меньшинстве: сейчас нам нужны игроки такого плана. Учитывая травмы и вызовы в молодежную сборную, линия обороны нуждается в усилении.