Рафаил Ишматов: "Удержать как можно больше сильных хоккеистов в КХЛ и СКА довольно важно"

Экс-тренер СКА и молодежной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением о заключении контрактов питерцами с молодыми игроками. В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить массовый отток талантливых хоккеистов.

– Необходимо учитывать тот момент, что НХЛ вновь может не отпустить своих игроков на Игры-2022 в Пекин, – цитируют "Известия" Ишматова. – Поэтому удержать как можно больше сильных хоккеистов в КХЛ в целом и в СКА в частности довольно важно. В 2018 году эта стратегия позволила нашей сборной завоевать золото Пхенчхана. Так что продление контрактов с Барабановым, Подколзиным и другими молодыми ребятами – отличная новость.