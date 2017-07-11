Рафаил Ишматов: "С уходом Зарипова у "Магнитки" могут наступить непростые времена"

Бывший тренер СКА и "Салавата Юлаева" Рафаил Ишматов отметил, что следующий сезон для магнитогорского "Металлурга" может стать сложным. По его словам, команда в межсезонье потеряла лидеров, которым трудно найти замену. В понедельник из "Магнитки" в "Ак Барс" ушел Данис Зарипов.

– С уходом Зарипова у "Магнитки" могут наступить непростые времена, — приводят "Известия" слова Ишматова. — У них и без того были серьезные потери в обороне с отъездом в НХЛ Виктора Антипина и Алексея Береглазова, а также после расторжения контракта с Крисом Ли. Но я уверен, что их руководство в лице Геннадия Величкина найдет выход из ситуации — если не сейчас, то в перспективе.