Рафаил Ишматов: «ЦСКА станет серьезным тестом для обновленного СКА»

Экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов считает, что матч против ЦСКА станет проверкой для его бывшей команды. По его слова, петербургская команда находится на стадии перестройки.

— Сейчас петербургская команда на стадии перестройки, после ухода ряда ветеранов уровня Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, — цитируют «Известия» Ишматова. — Идет работа по внедрению в игру новичков — того же Ткачева или молодого вратаря Петра Кочеткова, неплохо справляющегося с функциями первого номера после ухода Шестеркина и травмы Магнуса Хелльберга. С учетом всех обстоятельств старт у питерцев неплохой, но матч с ЦСКА станет серьезным тестом для этой новой команды.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика