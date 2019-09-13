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Рафаил Ишматов: «ЦСКА станет серьезным тестом для обновленного СКА»

06:53
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Экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов считает, что матч против ЦСКА станет проверкой для его бывшей команды. По его слова, петербургская команда находится на стадии перестройки.

— Сейчас петербургская команда на стадии перестройки, после ухода ряда ветеранов уровня Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, — цитируют «Известия» Ишматова. — Идет работа по внедрению в игру новичков — того же Ткачева или молодого вратаря Петра Кочеткова, неплохо справляющегося с функциями первого номера после ухода Шестеркина и травмы Магнуса Хелльберга. С учетом всех обстоятельств старт у питерцев неплохой, но матч с ЦСКА станет серьезным тестом для этой новой команды.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/920415/aleksei-fomin/raskachat-chempionat-v-kkhl-proidet-pervoe-v-sezone-armeiskoe-derbi

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