Рафаэль Рише заявил, что полностью сосредоточен на работе в «Тракторе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише ответил на вопрос по поводу его будущего в челябинском клубе.

Ранее издание TVA Gatineau сообщило, что 31-летний специалист рассматривает возможность ухода из «Трактора» и примет окончательное решение до новогодних праздников. Также отмечалось, что Рише ежедневно поддерживает связь с Бенуа Гру, который 17 ноября покинул пост главного тренера челябинской команды.

«Как я уже отмечал в своей первой пресс-конференции на позиции исполняющего обязанности, я полностью сосредоточен на работе в Челябинске. Я являюсь тренером «Трактора». После ухода предыдущего главного тренера в этом отношении ничего не поменялось», — приводит пресс-служба «Трактора» слова Рише.

«Трактор» с 35 очками после 32 матчей занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.