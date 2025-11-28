Источник: Рафаэль Рише рассматривает возможность ухода из «Трактора»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише рассказал, что рассматривает возможность ухода из челябинского клуба, сообщает издание TVA Gatineau.

31-летний специалист обдумывает варианты своего будущего в клубе и примет решение до новогодних праздников. Он ежедневно поддерживает связь с бывшим главным тренером «Трактора» Бенуа Гру и не удивлен его решением покинуть команду.

17 ноября Гру ушел с поста главного тренера челябинской команды. Исполняющим обязанности стал Рише.

«Трактор» с 33 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.