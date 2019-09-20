Рафаэль Бикмуллин: «Лет в 12 и в 14 предлагали уехать в «Ак Барс»

Лучший нападающий второй недели регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 форвард «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин рассказал о целях своей команды на сезон и возможном переезде в Казань в юниорском возрасте.

— Играем одним кулаком, выполняем тренерскую установку. Поэтому и был результат, — приводит слова Бикмуллина официальный сайт КХЛ. — Последние матчи проиграли только из-за своих ошибок, в концовках получали ненужные удаления и как итог — результат на табло. Не можем довести игру до победы. Сейчас немного поговорим с ребятами, обсудим, что делать. Взрослые ребята подскажут, как лучше действовать. Будем надеяться, что все наладится.

— Пять очков в трех матчах, четыре гола — сами от себя ожидали такой результативности?

— Нет, не ожидал. Спасибо партнерам за голевые моменты, тренерскому штабу за доверие. Это хороший успех, но локальный, не стоит его возвеличивать. Работаем, двигаемся дальше. Теперь нужно подтверждать свой уровень, использовать шанс.

— Сильно изменилась ваше положение в команде после такого успеха?

— Нет, как был молодым игроком в раздевалке, так и остался таким.

— То есть в команде дедовщина?

— Нет, вы что. У нас нормальный коллектив. Не делят ребят по возрасту, результативности, звеньям, контрактам, роли в команде. Молодой или старый — все одинаковые. Наоборот, старшие ребята помогут с советом, скажут, как лучше действовать в той или другой ситуации.

— Команда сильно изменилась в межсезонье. На что нацелен новый «Нефтехимик»?

— Пришли новые ребята, которые могут менять ход игры. Опытные, мастеровитые. Берут на себя инициативу. Есть взрослые игроки: Виталий Атюшов, Степан Захарчук. Они уже много, где поиграли, многого достигли в жизни. Мы, молодые, берем пример с этих игроков, за счет их помощи развиваемся, прогрессируем. А если говорить о цели, первостепенная, понятно, — плей-офф. Будет непросто, но нам по силам. А дальше — как карта ляжет. В плей-офф может произойти все что угодно.

— Насколько был важен матч конкретно против «Ак Барса»? Его называют «татарстанским дерби».

— Для меня так он самый важный в году. Каждый раз мы пытаемся доказать, что не уступаем «Ак Барсу». Это наш прямой конкурент. Вот и в этот раз старались, но немного не получилось, в концовке не выстояли. Некоторые говорят, что «Нефтехимик» — это фарм-клуб «Ак Барса», но это чушь. У них своя команда, у нас своя. При этом никакого негатива к казанцам у нас нет, наоборот, много друзей там. Перед игрой общаемся, шутим. Но на льду мы соперники, и нас связывает только одна республика. Надо подраться — будем.

— Вас звали в «Ак Барс»?

— Признаюсь, лет в 12 и в 14 предлагали уехать. Но я остался в «Нефтехимике» и рад этому. Горжусь, что играю за родной город и родную команду.

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