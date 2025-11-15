Радулов вернулся в состав «Локомотива» и сыграет с «Барысом»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов вернулся в состав команды после травмы.

Он попал в заявку на матч FONBET чемпионата КХЛ с «Барысом». Игра пройдет 15 ноября в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Радулов пропустил матч со «Спартаком» (6:3) из-за повреждения, полученного в игре с «Торпедо» (1:2).

В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

«Локомотив» с 26 очками в 36 играх лидирует на «Западе».