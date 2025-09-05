Радулов в рекордный 6-й раз выиграл Кубок Открытия

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в рекордный шестой раз стал обладателем Кубка Открытия.

Ярославский клуб в первом матче сезона FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26 обыграл «Трактор» со счетом 2:1 Б.

Ранее Радулов выигрывал трофей с «Салаватом Юлаевым» (2008 и 2011), ЦСКА (2015), «Ак Барсом» (2023) и «Локомотивом» (2024).