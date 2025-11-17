Радулов установил новый снайперский рекорд КХЛ для игроков старше 39 лет

Александр Радулов отметился голом в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Салават Юлаева» (4:3 ОТ).

Данный гол стал для него 13-м в сезоне. Таким образом, хоккеист установил новый снайперский рекорд для игроков старше 39 лет. Предыдущий рекорд принадлежал Павлу Дацюку, который в сезоне-2020/21 в составе «Автомобилиста» забросил 12 шайб в регулярном чемпионате.

Всего на счету 39-летнего Радулова 598 матчей в регулярном чемпионате за карьеру, в которых он забросил 241 шайбу и отдал 409 результативных передач.