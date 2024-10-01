Радулов стал пятым игроком в истории, забросившим 250 шайб в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов достиг отметки в 250 заброшенных шайб в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

38-летний форвард 30 сентября забил победный гол в овертайме матча против «Автомобилиста» (1:0 ОТ) в FONBET чемпионате КХЛ.

Радулов перебрался в «Локомотив» летом этого года. Ранее нападающий выступал в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».

Ранее отметка в 250 шайб в лиге покорилась Сергею Мозякину (419 шайб), Найджелу Доусу (293), Данису Зарипову (292) и Вадиму Шипачеву (289).