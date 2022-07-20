Радулов сообщил, что всего несколько раз пересекался со Знарком

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, знаком ли он с новым главным тренером команды Олегом Знарком.

— Вы ведь со Знарком в сборной пересекались всего пару раз на Евротуре?

— Да. В какой-то момент сказывались травмы, физически не мог приехать в сборную. То пах, то плечо, то сотрясения были. Bad luck.

Знарок этим летом возглавил «Ак Барс». Тогда же в команду перешел форвард Александр Радулов. В прошлом сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Старз».