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Сегодня, 10:19

Радулов пропустит третий матч «Ак Барса» подряд

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропустит третий матч подряд.

Сегодня, 4 декабря казанцы играют с московским «Динамо».

Матч «Ак Барс» — «Динамо» начнется в 17.00 (мск). Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 36 матчах. Москвичи идут на пятой строчке Запада с 45 очками в 37 встречах.

В пятницу, 2 декабря «Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера команды.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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КХЛ: «Авангард» — «Трактор», «Ак Барс» — «Динамо» Москва и другие матчи 4 декабря

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2 ЦСКА 36 23 13 51
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 37 20 17 45
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 37 16 21 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 35 5 30 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 36 16 20 38
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
10 Трактор 38 14 24 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
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4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 - : -
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 - : -
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 - : -
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 - : -
4.12 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
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