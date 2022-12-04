Радулов пропустит третий матч «Ак Барса» подряд

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов пропустит третий матч подряд.

Сегодня, 4 декабря казанцы играют с московским «Динамо».

Матч «Ак Барс» — «Динамо» начнется в 17.00 (мск). Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 36 матчах. Москвичи идут на пятой строчке Запада с 45 очками в 37 встречах.

В пятницу, 2 декабря «Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера команды.