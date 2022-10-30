Радулов пропустит матч «Ак Барса» против «Нефтехимика»

Нападающий Александр Радулов пропустит матч «Ак Барса» против «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

36-летний форвард не был включен в заявку на игру.

Форвард набрал 2 (0+2) очка в последних восьми играх за казанский клуб.

В прошлый Радулов забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября — тогда нападающий сделал дубль. Всего в этом сезоне хоккеист записал на свой счет 15 (8+7) очков в 21 игре.