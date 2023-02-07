Радулов поздравил Билялетдинова с рождением правнучки

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов после победного матча команды против «Нефтехимика» (4:3) в КХЛ поздравил главного тренера команды Зинэтула Билялетдинова с рождением правнучки. Девочку назвали Оливия.

«Спасибо, ребята, за поздравления. Но самое лучшее поздравление — это наша победа. Молодцы», — ответил тренер команде.

Сегодня, 7 февраля, казанцы на выезде обыграли «Нефтехимик» (4:3) и досрочно обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.