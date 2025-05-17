Радулов порезал руку во время третьего матча с «Трактором»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов порезал руку во время третьего матча финальной серии Кубка Гагарина против «Трактора».

Игра прошла в субботу в Челябинске и завершилась победой ярославской команды со счетом 5:2. Во втором периоде Радулов столкнулся с защитником «Трактора» Логаном Дэем и в падении порезал левую руку о конек соперника. После этого инцидента 38-летний хоккеист ушел в раздевалку, однако в конце периода вернулся на скамейку железнодорожников.

«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч команд состоится 19 мая также в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.