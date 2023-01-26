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Сегодня, 06:07

Радулов понравилась атмосфера на матче против «Салавата Юлаева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня был более закрытый хоккей с обеих сторон, никто не хотел раскрываться, скорее сыграть по счету, дождаться ошибки соперника. Но сейчас такое время — всем нужны очки, все борются за место в таблице. Реакция уфимских трибун на меня? Все нормально, их тоже понять можно — они болеют за свою команду, за свой город. Почаще бы была такая атмосфера в нашей лиге, это заводит и игроков, и болельщиков, и всех зрителей. Люди начинают больше любить хоккей, это здорово», — цитирует пресс-служба лиги Радулова.

«Салават Юлаев» идет на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/25/508892.html
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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