Радулов получил 20-минутный штраф за неспортивное поведение в матче с «Авангардом»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов получил 20-минутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом».

39-летнего форварда удалили за 30 секунд до конца второго периода при счете 3:1 в пользу омской команды.

Хоккеист не сразу ушел в подтрибунное помещение, сначала он отреагировал на удаление: эмоционально обратился к кому-то на льду и несколько раз показал на него пальцем.