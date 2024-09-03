Радулов — первый игрок в истории КХЛ, выигравший пять матчей Кубка открытия
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком в истории КХЛ, выигравшим пять матчей Кубка открытия.
Во вторник, 3 сентября, железнодорожники одержали победу над «Металлургом» со счетом 3:2.
Кроме того, Радулов — первый хоккеист в истории лиги, выигравший Кубок открытия в составе четырех разных команд: он дважды побеждал с «Салаватом Юлаевым» и по разу — с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом».
В июне Радулов перешел в «Локомотив» из казанского «Ак Барса», подписав контракт на один сезон. В сезоне-2023/24 хоккеист провел 58 матчей за казанцев в КХЛ и набрал 40 (16+24) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|2
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|3
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|4
|Амур
|0
|0
|0
|0
|5
|Лада
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3
|СКА
|0
|0
|0
|0
|4
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|9
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|11
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|2 : 3
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