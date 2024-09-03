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Радулов — первый игрок в истории КХЛ, выигравший пять матчей Кубка открытия

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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком в истории КХЛ, выигравшим пять матчей Кубка открытия.

Во вторник, 3 сентября, железнодорожники одержали победу над «Металлургом» со счетом 3:2.

Кроме того, Радулов — первый хоккеист в истории лиги, выигравший Кубок открытия в составе четырех разных команд: он дважды побеждал с «Салаватом Юлаевым» и по разу — с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом».

В июне Радулов перешел в «Локомотив» из казанского «Ак Барса», подписав контракт на один сезон. В сезоне-2023/24 хоккеист провел 58 матчей за казанцев в КХЛ и набрал 40 (16+24) очков.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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