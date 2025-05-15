Радулов набрал 750-е очко в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отдал голевую передачу во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (4:1, 1-1).

38-летний хоккеист в 709 играх КХЛ набрал 750 (270+480) очков. Он стал третьим хоккеистом в истории лиги с таким количеством баллов. Ранее этой отметки достигали Вадим Шипачев (980 очков) и Сергей Мозякин (928).

«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч пройдет 17 мая в Челябинске.