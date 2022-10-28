Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:31

Радулов может пропустить матч «Ак Барса» с «Нефтехимиком»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Александр Радулов.
Фото ХК &quot;Ак Барс&quot;

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов, скорее всего, пропустит матч КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика», заявил главный тренер казанского клуба Олег Знарок.

«Скорее всего, Радулов не будет играть с «Нефтехимиком», — заявил Знарок.

36-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в последних восьми играх за казанский клуб.

В прошлый Радулов забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября — тогда нападающий сделал дубль. Всего в этом сезоне хоккеист записал на свой счет 15 (8+7) очков в 21 игре.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
1
Читайте также
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Читатели Die Welt ответили негативно высказавшемуся о РФ Зеленскому
В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников
Сын красноярского губернатора Усса заочно арестован в России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генменеджер «Ак Барса»: «Есть интерес к Никите Гусеву, возможности подписать его нет»

Лукоянов поделился мнением о хоккеистах «Салавата Юлаева»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 23 21 2 43
2 ЦСКА 22 15 7 33
3 Динамо М 23 14 9 31
4 Торпедо 22 14 8 29
5 Локомотив 22 13 9 29
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 24 9 15 23
9 Динамо Мн 23 9 14 22
10 Куньлунь 24 8 16 19
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 23 16 7 35
2 Автомобилист 23 15 8 31
3 Сал. Юлаев 22 14 8 31
4 Сибирь 24 13 11 28
5 Барыс 24 11 13 23
6 Адмирал 22 10 12 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Трактор 23 9 14 21
9 Авангард 22 9 13 20
10 Нефтехимик 22 9 13 19
11 Амур 22 7 15 18
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
28.10 17:00
Металлург – Трактор
 - : -
28.10 19:00
Куньлунь – Нефтехимик
 - : -
28.10 19:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
28.10 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости