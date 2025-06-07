Радулов близок к продлению контракта с «Локомотивом»

По данным «СЭ», нападающий Александр Радулов планирует подписать новый контракт с «Локомотивом».

Предварительная договоренность о переходе в СКА перестала быть актуальной после ухода из армейского клуба Романа Ротенберга.

Радулов выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард набрал 34 (18+16) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков в 21 игре плей-офф. Вместе с ярославцами 38-летний россиянин завоевал Кубок Гагарина-2025.