Радулов близок к продлению контракта с «Локомотивом»
По данным «СЭ», нападающий Александр Радулов планирует подписать новый контракт с «Локомотивом».
Предварительная договоренность о переходе в СКА перестала быть актуальной после ухода из армейского клуба Романа Ротенберга.
Радулов выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард набрал 34 (18+16) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков в 21 игре плей-офф. Вместе с ярославцами 38-летний россиянин завоевал Кубок Гагарина-2025.
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|5.10
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