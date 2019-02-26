"Радоваться еще рано, все впереди". Уланов - о победе "Спартака" над СКА

Тренер "Спартака" Игорь Уланов после победы над СКА (2:0) в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ заявил, что его команда сыграла дисциплинированно. Он также добавил, что радоваться этому результату рано.

- Сыграли по заданию, дисциплинированно, - приводит слова Уланова официальный сайт "Спартака". - Все прекрасно понимают, что в плей-офф без дисциплины никуда. Спецбригады сыграли прилично, не пропустили, хотя моменты у СКА были.

Все понимают, какое нападение у СКА. Радоваться еще рано, все впереди. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, было приятно их слышать.

Второй матч серии пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.

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