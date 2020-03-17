«Радости от победы в Кубке Гагарина не будет ни у кого». Зарипов призвал КХЛ отменить плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса.

Ранее КХЛ, РПЛ и Единая лига ВТБ заявили о приостановке соревнований до 10 апреля.

— Я выступаю за то, чтобы в этом сезоне отменить плей-офф, думаю, лига примет правильное решение, — приводит слова Зарипова официальный сайт клуба. — Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса.

Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны. Нужно выполнить все необходимые меры, которые, например, уже действуют сейчас в России и Татарстане. По возможности оставаться дома, не посещать общественные места, провести эти дни со своими семьями, минимизировать возможности заражения.

Играть сейчас в хоккей — значит, подвергать риску не только хоккеистов, но и все окружение. При этом спортивная составляющая отойдет на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого. Кто возьмет на себя риск, если кто-то из участников заболеет, либо станет источником заражения? Как далеко это может зайти?

Самым разумным решением будет сейчас уйти всем на карантин, и этим самым посодействовать нераспространению этой беды. Самым главным кубком в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом, здоровье наших с вами семей, близких и, в конечном итоге, всей планеты.