Работы по реконструкции арены "Авангарда" начнутся в этом году

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что реконструкция домашнего стадиона хоккейного клуба "Авангард" начнется в этом году.

– "Газпром" однозначно сказал, что начнет реконструкцию "Арены-Омск" в этом году, – цитирует Буркова ТАСС. – В данный момент компания делает проект этого объекта, в мае-июне они должны выйти на экспертизу. Арена будет реконструирована, возможно, даже с расширением количества зрителей. Убежден, что "Авангард" вернется в Омск.

В нынешнем сезоне "Авангард" проводит домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги в подмосковной Балашихе.