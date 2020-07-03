Работавший с Макдэвидом и Сегином тренер вошел в штаб «Торпедо»

В тренерский штаб «Торпедо» вошел тренер по физической подготовке Эндрю Кэксор, сообщает сайт клуба.

Канадский специалист ранее работал со спортсменами сильнейших североамериканских лиг. Его воспитанники защищают цвета команд НХЛ, НФЛ и НБА. Среди них — известные игроки и обладатели Кубка Стэнли Коннор МакДэвид, Тайлер Сегин, Джордан Биннингтон, Том Уилсон.

В прошедшем сезоне Кэксор отвечал за функциональное состояние игроков в системе китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».