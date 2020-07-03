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Работавший с Макдэвидом и Сегином тренер вошел в штаб «Торпедо»

3 июля 2020, 12:03
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В тренерский штаб «Торпедо» вошел тренер по физической подготовке Эндрю Кэксор, сообщает сайт клуба.

Канадский специалист ранее работал со спортсменами сильнейших североамериканских лиг. Его воспитанники защищают цвета команд НХЛ, НФЛ и НБА. Среди них — известные игроки и обладатели Кубка Стэнли Коннор МакДэвид, Тайлер Сегин, Джордан Биннингтон, Том Уилсон.

В прошедшем сезоне Кэксор отвечал за функциональное состояние игроков в системе китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16246-jendrju-kjeksor-trener-po-fizicheskoj-podgotovke-torpedo.html

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