Пыленков: «Приятно играть против СКА. Хочется победить и пройти дальше»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков поделился ожиданиями от серии против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Перед матчем с «Северсталью» был выбор соперника. Без разницы против кого играть?

— Да, правильно говорите. Нам без разницы против кого играть. Готовимся к любому сопернику.

— Вы провели в СКА часть карьеры. Будет ли дополнительная мотивация?

— Для меня будет приятно сыграть против СКА. Хочется победить эту команду и выйти в следующий раунд.

«Динамо» с 89 очками заняло второе место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.