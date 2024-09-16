Пыленков — о победе над минским «Динамо»: «Было много удалений и ненужных эмоций»
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу своей команды над минским «Динамо» (6:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
— Очень тяжелая игра. Мы должны были выигрывать, потому что старт сезона у нас не очень хороший, так скажем. Порадовали своих болельщиков, своих близких. Слава богу, что победили. ["Динамо" Минск] хороший соперник, очень быстрый, много борьбы.
Вы сами видели — у нас было много удалений, много эмоций, в том числе, наверное, и ненужных. Они нас чуть-чуть захлестнули, но в целом мы сыграли хорошо. Да, пропустили три гола, но самое главное — конечный результат. Будем работать над тем, чтобы не удаляться, — сказал Пыленков «СЭ».
Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|8
|СКА
|5
|2
|3
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|16.09
|19:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|16.09
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -