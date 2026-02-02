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2 февраля, 22:25

Пятый внедорожник Niva Legend разыграли на матче ЦСКА — СКА в Москве

Niva Legend.
Niva Legend.
1/2

В течение 18-го сезона FONBET Чемпионата КХЛ при поддержке титульного партнера лиги проходит акция «Первая мечта». В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend. Ежемесячно розыгрыши проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Пятый внедорожник был разыгран 1 февраля в столице на матче ЦСКА — СКА. Участники были выбраны в приложении FONBET и в фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе «ЦСКА Арены» на предыдущем домашнем матче армейцев с «Северсталью». Как итог — шесть счастливчиков получили возможность побороться за свою мечту. В первом перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Станислав — он и забрал главный приз!

Niva Legend.

«Живу в Подольске, раньше занимался хоккеем, сейчас перестал. Периодически ходим на матчи и болеем за ЦСКА. Об акции узнал от промоперсонала FONBET на «ЦСКА Арене». Разумеется, очень рад и счастлив выиграть машину!» — рассказал Станислав о победе в акции.

Подробное расписание и условия участия в акции — по ссылке.

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АРХИВ

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