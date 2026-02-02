Пятый внедорожник Niva Legend разыграли на матче ЦСКА — СКА в Москве
В течение 18-го сезона FONBET Чемпионата КХЛ при поддержке титульного партнера лиги проходит акция «Первая мечта». В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend. Ежемесячно розыгрыши проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.
Пятый внедорожник был разыгран 1 февраля в столице на матче ЦСКА — СКА. Участники были выбраны в приложении FONBET и в фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе «ЦСКА Арены» на предыдущем домашнем матче армейцев с «Северсталью». Как итог — шесть счастливчиков получили возможность побороться за свою мечту. В первом перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Станислав — он и забрал главный приз!
«Живу в Подольске, раньше занимался хоккеем, сейчас перестал. Периодически ходим на матчи и болеем за ЦСКА. Об акции узнал от промоперсонала FONBET на «ЦСКА Арене». Разумеется, очень рад и счастлив выиграть машину!» — рассказал Станислав о победе в акции.
Подробное расписание и условия участия в акции — по ссылке.
Наслаждайся спортом вместе с первым букмекером — регистрируйся в FONBET и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
АРХИВ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -