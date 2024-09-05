Пятый номер драфта НХЛ-2024 Демидов набрал первое очко в КХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов отдал голевую передачу в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Металлурга» на Степана Фальковского. 18-летний форвард набрал первое очко в лиге.

В игре с магнитогорцами Демидов заявлен в третьем звене СКА вместе с Евгением Кузнецовым и Борно Рендуличем. В сезоне-2023/24 Иван провел 4 матча в составе армейцев, но не набрал ни одного очка.

На драфте-2024 НХЛ Демидова выбрал «Монреаль» под пятым номером.