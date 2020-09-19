Пять заболевших COVID-19 хоккеистов рижского «Динамо» не имеют симптомов заболевания
18:16
Заболевание коронавирусом у пяти игроков рижского «Динамо» протекает бессимптомно. Они ушли на карантин, сообщает ТАСС.
— Симптомов нет, но анализ показал, что у них коронавирус. Они и еще пара человек из контактной группы ушли на карантин на 10-14 дней, — сказал председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис.
Ближайший матч «Динамо» проведет 22 сентября с «Торпедо».
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