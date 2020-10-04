Пять представителей минского «Динамо» ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

Минское «Динамо» опубликовало заявление по ситуации с коронавирусом в клубе. Пять представителей команды ушли на самоизоляцию из-за подозрений в заражении инфекцией.

«Последний матч завершившейся выездной серии минское «Динамо» провело 1 октября в Риге. Напомним, что здесь игроки и представители административно-тренерского штаба минского «Динамо» прошли внеплановое тестирование на выявление коронавирусной инфекции в соответствии с законодательством Латвии по отношению к лицам, прибывающим на территорию этой страны. По итогам исследования было выявлено восемь первично положительных результатов, в том числе у хоккеистов. Тогда их изолировали, а на следующий день вывезли за пределы Латвии на спецтранспорте. По возвращении в Минск всей команды ее представители прошли повторное тестирование силами КХЛ. На это раз тесты динамовцев провели в сети медицинских лабораторий KDL, партнера КХЛ. У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию — они уже изолированы. Врачами команды ведется мониториг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала. Их ждет дополнительное тестирование», — говорится в заявлении.