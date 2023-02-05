Пять клубов НХЛ проявляют интерес к защитнику «Автомобилиста» Трямкину

Как стало известно «СЭ», пять клубов НХЛ проявляют интерес к защитнику «Автомобилиста» Никите Трямкину.

Ранее североамериканский агент хоккеиста Тодд Даймонд сообщил ванкуверскому журналисту Рику Даливалу, что игрок отказался подписывать новый контракт с клубом из Екатеринбурга.

28-летний хоккеист провел 79 матчей за «Ванкувер» в 2016-2017 годах, после чего вернулся в родной «Автомобилист».