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Пять клубов КХЛ претендуют на форварда юниорской сборной России Свечкова

11:52
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По информации «СЭ», форвард «Лады» и юниорской сборной России Федор Свечков может перейти в один из клубов КХЛ. В числе претендентов — СКА, «Автомобилист», «Ак Барс», «Магнитка» и «Трактор».

В этом сезоне 18-летний хоккеист провел 38 матчей за «Ладу» в ВХЛ и набрал 15 (5+10) очков, также на его счету 15 (4+11) баллов в 15 встречах МХЛ.

На юниорском ЧМ Свечков набрал 5 (2+3) очков в трех играх.

(Артур Хайруллин)

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