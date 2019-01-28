Пять игроков из КХЛ - в заявке Швеции на третий этап Евротура

Сборная Швеции назвала заявку на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры. Турнир пройдет с 7 по 10 февраля.

Состав сборной Швеции:

вратари – Магнус Хельберг (СКА), Адам Рейдеборн ("Юргорден");



защитники – Клас Дальбек (ЦСКА), Йеспер Селлгрен ("Лулео"), Филип Хольм ("Торпедо"), Виктор Лев ("Йокерит"), Йоэль Перссон ("Векше"), Эмиль Джус ("Шелефтео"), Симон Бертильссон ("Брюнес");



нападающие – Йоким Нюгард, Линус Юханссон, Микаэль Линдквист (все – "Ферьестад"), Йоэль Келлман, Йеспер Боквист (оба – "Брюнес"), Йонатан Давидсон, Якоб Лилья, Якоб Йосефсон, Эмиль Бемстрем (все – "Юргорден"), Исак Лундестрем, Эмиль Ларссон (оба – "Лулео"), Эмиль Сильвегард, Фредрик Хандемарк (оба – "Мальме"), Деннис Расмуссен ("Металлург"), Матиас Броме ("Мора").