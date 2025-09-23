Пять игроков «Автомобилиста» пропустят матчи с «Нефтехимиком» и «Локомотивом»

Пять игроков «Автомобилиста» пропустят выездные матчи с «Нефтехимиком» и «Локомотивом», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

На матчи не поедут защитники Сергей Зборовский, Никита Трямкин, Максим Осипов, а также нападающие Кертис Волк и Брукс Мэйсек. Отмечается, что игроки восстанавливаются от повреждений.

Игра с «Нефтехимиком» пройдет 24 сентября, матч с «Локомотивом» — 26 сентбря.

«Автомобилист» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.