Пьянов сменил "Амур" на "Авангард"

"Амур" и "Авангард" произвели обмен, в результате которого "тигры" получили денежную компенсацию, а Хабаровск покинул форвард Валентин Пьянов.

Пьянов провел в Хабаровске один сезон – в 58 матчах он отметился 27 (6+21) очками, став лучшим ассистентом команды в минувшем сезоне. На счету центрфорварда 44,9 процента выигранных вбрасываний, 20 силовых приемов и 27 блокшотов.

Отметим, что большую часть профессиональной карьеры Валентин Пьянов провел именно в "Авангарде".