Пьянов, Минеев и Костин вернулись в "Авангард"

"Авангард" объявил о возвращении в команду нападающего Валентина Пьянова, защитника Максима Минеева и голкипера Дениса Костина.
Сроки контрактов с хоккеистами не сообщаются.
В прошлом сезоне Пьянов выступал за "Амур". На его счету 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 27 (6+21) результативных баллов.
Минеев провел сезон 2018/19 за минское "Динамо". Принял участие в 14 играх и набрал 1 (0+1) балл за результативность.
Костин был обменен из "Торпедо". В прошлом сезоне за клуб из Нижнего Новгорода голкипер провел 12 матчей, в которых пропустил 38 шайб.
Они вернулись!– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 21 мая 2019 г.
Валентин Пьянов, Максим Минеев и Денис Костин вновь в "Авангарде" 🦅 Добро пожаловать домой, "ястребы"! pic.twitter.com/iMWjnEI1f8
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