Пьянов, Минеев и Костин вернулись в "Авангард"

"Авангард" объявил о возвращении в команду нападающего Валентина Пьянова, защитника Максима Минеева и голкипера Дениса Костина​.

Сроки контрактов с хоккеистами не сообщаются.

В прошлом сезоне Пьянов выступал за "Амур". На его счету 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 27 (6+21) результативных баллов.

Минеев провел сезон 2018/19 за минское "Динамо". Принял участие в 14 играх и набрал 1 (0+1) балл за результативность.

Костин был обменен из "Торпедо". В прошлом сезоне за клуб из Нижнего Новгорода голкипер провел 12 матчей, в которых пропустил 38 шайб.