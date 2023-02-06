Путин наградил Старшинова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ о награждении почетного президента хоккейного клуба «Спартак» Вячеслава Старшинова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Старшинов удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

Старшинов является двукратным олимпийским чемпионом, 9-кратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта СССР (1963), заслуженным тренером РСФСР.