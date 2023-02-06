Путин наградил Романа Ротенберга и Алексея Жамнова орденом Почета

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ о награждении орденом Почета вице-президента и главного тренера СКА Романа Ротенберга, а также главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова.

Также были награждены тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко и тренеры по фигурному катанию Александр Жулин и Сергей Дудаков.

Ранее сообщалось, что орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден почетный президент «Спартака» Вячеслав Старшинов.