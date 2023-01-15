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Сегодня, 14:08

Пустозеров заявил, что «Салават» в какой-то степени играет от обороны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров оценил выступление команды в нынешнем чемпионате КХЛ.

«Мы идем не так высоко, как хотелось бы, но у нас хорошая команда. Постепенно нащупываем свою игру. Бывают спады, как у всех, но у нас новый коллектив. Поражения можно объяснить тем, что по сути тренеры строят команду с нуля. Сейчас мы пока притираемся друг к другу. Надеюсь, что будем прибавлять и со временем станем стабильно показывать хорошую игру. Мы растем постепенно и движемся в правильном направлении. Может, не так быстро, как хотелось бы, но есть рост — и это важно. В какой-то степени мы играем от обороны. Такая линия тренерского штаба. Если выбрали такой путь, нам нужно ему соответствовать, и это может помочь нам в плей-офф. Но и в атаке у нас есть хорошие ребята, которые могут решить момент. Я считаю, что нужен баланс — играть хорошо и в нападении, и в защите. В данный момент мы больше работаем над обороной», — приводит слова Пустозерова «РБ Спорт».

Он также рассказал, что у клуба нет промежуточной задачи. По его словам, сейчас главное улучшать свою игру — каждому игроку и все команде.

После 50 матчей «Салават» занимает четвертую строчку в Восточной конференции, набрав 63 очка. Лидирует — «Автомобилист» (65 очков в 49 матчах).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-pustozerov-v-kakoj-to-stepeni-salavat-igraet-ot-oborony-takaya-liniya-trenerskogo-shtaba/
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ХК Салават Юлаев
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