Пустозеров заявил, что «Салават» в какой-то степени играет от обороны
Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров оценил выступление команды в нынешнем чемпионате КХЛ.
«Мы идем не так высоко, как хотелось бы, но у нас хорошая команда. Постепенно нащупываем свою игру. Бывают спады, как у всех, но у нас новый коллектив. Поражения можно объяснить тем, что по сути тренеры строят команду с нуля. Сейчас мы пока притираемся друг к другу. Надеюсь, что будем прибавлять и со временем станем стабильно показывать хорошую игру. Мы растем постепенно и движемся в правильном направлении. Может, не так быстро, как хотелось бы, но есть рост — и это важно. В какой-то степени мы играем от обороны. Такая линия тренерского штаба. Если выбрали такой путь, нам нужно ему соответствовать, и это может помочь нам в плей-офф. Но и в атаке у нас есть хорошие ребята, которые могут решить момент. Я считаю, что нужен баланс — играть хорошо и в нападении, и в защите. В данный момент мы больше работаем над обороной», — приводит слова Пустозерова «РБ Спорт».
Он также рассказал, что у клуба нет промежуточной задачи. По его словам, сейчас главное улучшать свою игру — каждому игроку и все команде.
После 50 матчей «Салават» занимает четвертую строчку в Восточной конференции, набрав 63 очка. Лидирует — «Автомобилист» (65 очков в 49 матчах).
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|20
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|30
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|8
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|22
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|50
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|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
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|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|49
|21
|28
|48
|15.01
|13:00
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Спартак – Куньлунь
|- : -
|15.01
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|15.01
|17:00
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Витязь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
СКА – Амур
|- : -
|15.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|15.01
|17:10
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Динамо Мн – Автомобилист
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